تعرفوا إلى 7 مشاهير يرفضون قيادة السيارة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

باتت السيارة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليوم، إذ تعتبر الوسيلة الأولى لكل شخصٍ يريد الإنتقال من مكانٍ إلى آخر. كذلك، فإنّ هناك من لديه شغف بقيادة السيارات في إطارٍ رياضي يتمثل بـ"السباقات". ورغم أهميتها، فإنّ هناك الكثير من الأشخاص يمتنعون عن قيادة السيارة، وأغلبهم لأنه يخافون من ذلك، ومن بينهم العديد من النجوم والمشاهير.

وفي هذا الإطار، عرضت "مجلة هي" أبرز أسماء المشاهير الذي يرفضون قيادة السيارة لأسباب قد تبدو غريبة، وهم:

كيت بيكينسيل

وهي ممثلة بريطانية، اكتسبت شهرتها من خلال دورها في فيلم بيرل هاربر، فضلاً عن لعبها دور الممثلة الأمريكية الراحلة إيفا غاردنير في فيلم الطيار لمارتين سكورسيزي. غير أن بيكينسيل لم تحصل على رخصة قيادة سيارة، لأنها فشلت في اجتياز الإمتحانات النطرية الخاصة بذلك.

راسل براند

يعتبر راسل براند من أبرز ممثلي الكوميديا الإنجليزية، فضلاً عن كونه ومؤلف ومذيع مشهور اكتسب شهرته عبر برنامج بيج برازر، ولديه العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية. غير أن براند لا يحب قيادة السيارة، ولم يحصل على رخصة قيادة، ويفضل استخدام المواصلات العامة.

تشارلي واتس

اكتسب واتس شهرة واسعة منذ العام 1962 مع فرقته الإنجليزية الأسطورية ذا رولينغ ستونز "The Rolling Stones" التي ضمت بجواره نجوم الروك، أمثال المغني ميك جاغر، وكيث ريتشارد، وبريان جونز وبيل وايمان.

وفيما خصّ السيارة، فإن واتس يعتبرها غير ضرورية. وبسبب ذلك، لم يبادر إلى الحصول على رخصة قيادة.

باربرا ستريسند

استهلت مسيرتها الفنية في العام 1961، لكونها مغنية أو ممثلة مسرحية وسينمائية، فضلاً عن فوزها بجائزة أوسكار ضمن فئة أحسن أداء ممثلة وذلك عن دورها في فيلم فتاة هزلية.

حالياً، ترفض ستريسند قيادة سيارتها جراء إصرارها على عدم تجديد رخصة قيادتها المنتهية.

فنسنت كارثيزر

هو ممثل أمريكي اشتهر بأدواره في مسلسلات تلفزيونية من أبرزها المسلسل الدرامي ماد مان، الذي عرض أول حلقاته في العام 2007 وامتدّ حتى العام 2015.

وكارثيزر مثل راسل باند، يفضل استخدامت المواصلات العامة بدلاً من قيادة السيارة.

لينا دونهام

ممثلة وكاتبة ومنتجة ومخرجة سينمائية أمريكية، رشحت لـ8 مرات لجائزة "إيمي". ترى دونهام أن السيارة غير ضرورية، وتفضل المواصلات العامة.

كاري موليغان

كشفت بطلة فيلم "Never Let me Go" الممثلة البريطانية كاري موليغان، أن دور البطولة لها كسائقة للمحترفين وهي في سن المراهقة، يعتبر تجربة أليمة بالنسبة لها، خصوصاً أنها اضطرت إلى الجلوس خلف عجلة القيادة من دون أي خبرة على الإطلاق.

وكانت موليغان فشلت في الحصول على رخصة قيادة في أمريكا بسبب فشلها في الاختبارات، إلا أنّ حصولها في النهاية على هذه الرخصة شكل مفاجأة سارّة للكثيرين.

مصدر الصور: مجلة هي

للمزيد:

رسالة لـ "أينشتاين" بيعت بما يقارب 40 ألف دولار