رسالة لـ "أينشتاين" بيعت بما يقارب 40 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بيعت رسالة مكتوبة بخط اليد من تأليف العالم الألماني ألبرت أينشتاين بما يقارب40 ألف دولار.

و قد كتب آينشتاين الرسالة إلى أخته بعد أن اختبأ في عام 1922 ، وكانت الشرطة قد حذرت العالم الألماني من احتمال تعرض حياته للخطر، ولفتت الدار الى أن الرسالة بيعت بما يقارب ضعف سعرها المتوقع.



وكتب "هنا نعيش أوقاتا مظلمة اقتصاديًا وسياسيًا ، لذا يسعدني أن أتمكن من الابتعاد عن كل شيء".

ولفتت الدار الى أن الرسالة بيعت بما يقارب ضعف سعرها المتوقع.



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