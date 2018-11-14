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رسالة لـ "أينشتاين" بيعت بما يقارب 40 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بيعت رسالة مكتوبة بخط اليد من تأليف العالم الألماني ألبرت أينشتاين بما يقارب40 ألف دولار.

و قد كتب آينشتاين الرسالة إلى أخته بعد أن اختبأ في عام 1922 ، وكانت الشرطة قد حذرت العالم الألماني من احتمال تعرض حياته للخطر، ولفتت الدار الى أن الرسالة بيعت بما يقارب ضعف سعرها المتوقع.

وكتب "هنا نعيش أوقاتا مظلمة اقتصاديًا وسياسيًا ، لذا يسعدني أن أتمكن من الابتعاد عن كل شيء".

ولفتت الدار الى أن الرسالة بيعت بما يقارب ضعف سعرها المتوقع.


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