سنوب دوغ يحصل على نجمة في ممر المشاهير... ويوجه الشكر لنفسه

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

حصل نجم موسيقى الراب سنوب دوغ على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير يوم الاثنين واحتفل بأن وجه لنفسه شكرا كبيرا.

وحصل سنوب دوغ على نجمة ممر المشاهير في الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق ألبومه الأول (دوغي ستايل).

وقال سنوب دوغ خلال المراسم "أود أن أشكرني لإيماني بنفسي وأود أن أشكرني لأنني قمت بكل هذا العمل الشاق".

أود أن أشكرني لأنني لم آخذ أي عطلة. أود أن أشكرني لأنني لم استسلم. وأود أن أشكرني لأنني كنت دوما معطاء وحاولت أن أعطي أكثر مما أخذت.

وأود أن أشكرني لأنني قمت بالصواب أكثر مما ارتكبت أخطاء وأود أن أشكرني لأنني كنت أنا في كل وقت".

وحقق سنوب دوغ (47 عاما) نجاحا مبكرا في عالم الراب ومنه دخل إلى عالم التمثيل في السينما والتلفزيون ثم عالم الإنتاج التلفزيوني.

وخاض تجارب في موسيقى الريجي والترانيم الدينية ونجا من عدة مشاكل قانونية بسبب حيازته للمخدرات والسلاح وفي الشهر الماضي نشر أول كتاب للطهي تحت عنوان "من محتال إلى طاه".

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