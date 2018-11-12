إليكم 10 تغريدات ظريفة من هذا الأسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (buzzfeed)

خلال أسبوع جمعنا لكم بعض التغريدات الظريفة وأخرى ستتفاجأ بأنك لم تعرفها قبلاً..

1. هل كنت تعلم أن الزر في أعلى كتف سترتك هو لوضع الحقيبة حتى لا تقع ؟

2. التفاهم الأخوي

هذا الرجل يقول أنه كان في غرفته عندما سمع شابين يتحدثان:

الشاب الأول: لماذا تغيبت عن مادة الاحصاء ؟

الشاب الثاني: كان لدي يوم الصحة النفسية، لذلك نمت وشربت بعض الشاي

الشاب الأول: اه نعم ، الرعاية الذاتية يا صاح ..

الشاب الثاني: نعم يا صاح انها الرعاية الذاتية..

3. اليكم هذا السارق

هذا الكلب كان على ما يبدو يحاول سرقة الكلب الصغير ..

4. اذا كنت تتساءل يوما ، كيف يسمي علماء الأحياء الكائنات الحية ..

اليك هذه النحلة المصنفة باسم النحلة ذات الوجه الفروي الظريفة ..

5. على الأرجح هما ليسا توائم ؟

6. كيف يعقل أننا على وشك أن ننتقل للعام 2019 , ولا نزال لا نستطيع أن نسمع التلفاز إذا كنا نتناول رقائق البطاطس؟

7.هذا هو الحبيب الداعم الحقيقي

حوار بين حبيب وحبيبته في مكتبة ، على ما يبدو أن الشاب كان يحاول أن يساعد حبيبته في الداراسة فقال لها :

" حبيبتي سأكون صادقاً معك ، أنت سوف ترسبين في هذه المادة ، أنا أحبك ، ولكن ليس بيدنا فعل شيء ، أنا ميت ! "

8. العاشقان الشابان في القطار ..

9. لم يكن عليهم أبداً أن يسمحوا لها أن تختار موضوع عرضها التقديمي ..

10. العميل المتساهل والسلس

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