سينما نهاية العالم.. مهجورة تنتظر عرض فيلمها الأول (صور)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فى الساعات الأخيرة صورًا لـ"سينما نهاية العالم"، باعتبار أنها لا تزال عجيبة قائمة فى صحراء مصر، وسط جبال ومرتفعات سيناء.

المعلومات التى تداولوها لا تقول إلا "سينما نهاية العالم، أغرب مسرح سينمائى فى الهواء الطلق، يقع وسط صحراء سيناء المصرية، بسبب عطل فى المولد الكهربائى عند العرض الأول لم يتم عرض أى فيلم فيها، ما زالت المقاعد موجودة حتى الآن، قابعة فى مكانها فى مشهد سريالى يفوق أى شىء غرابة".

لكن اليكم بعض الحقائق عنها كما أوردها دليل السينما

السينما موجودة في الهواء الطلق أسفل سلسلة جبلية بالطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء.

يمكن الوصول لهذه السينما عبر طريق واحد يُسمى طريق دوستي

بناها ثري فرنسي حيث ذهب إلى القاهرة لشراء جميع ما يحتاجه، إلا أن الأمور لم تسر كما خطط لها، ففي ليلة العرض الأول توقف المولد فجأة

السلطات المحلية لم تكن متحمسة لفكرة وجود مسرح في وسط الصحراء ويقال أنها قد تكون السبب وراء عطل العرض الأول

مقاعد السينما الخشبية التي يبلغ عددها 150 تآكلت بفعل المحيط المروع، كما تحطمت أساسات الشاشة، وانهار المبنى الذي يحتوي على المولد الكهربائي وجهاز العرض.

هل تعتقد أن هذه السينما يمكن أن تعود للعمل يوما ما ؟

مصدر الصور : حساب دليل السينما على تويتر

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