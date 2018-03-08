سيارة تستقر شركتها بدولة عربية.. ربما تكون الأسرع في العالم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



بعد انتظار طويل، يبدو أن عصر السيارات بسرعة 480 كيلومتر في الساعة قد أتى أخيرا، فقد أعلنت شركة "Devil" لتصنيع السيارات والتي تتخذ من دبي مقرا لها عن إطلاق نسخة جديدة من سيارتها "Sixteen"

إذ أعلنت شركة "Devil" لتصنيع السيارات عن نسخة جديدة من سيارتها "Sixteen" خلال مشاركة الشركة بمعرض جنيف الدولي للسيارات 2018.

في التفاصيل، كشفت الشركة نموذجا أوليا للسيارات التي أشارت إلى قدرتها على الوصول لسرعة 300 ميل في الساعة (أي حوالي 480 كيلومتر بالساعة)، وهو ما أهلها لتكسب لقب أسرع سيارة في العالم، وإن نجحت اختبارات السيارة فإنها ستحقق أكبر قفزة منذ الإعلان عن سيارة "Bugatti Veyron" عام 2005..

وكشف المعرض عن عدد لا يستهان به من السيارات الجديدة، حيث بلغ عددها 110 سيارة ظهرت للمرة الأولى عالميا أو أوروبيا، حيث تألقت منها سيارات القطاع الرياضي، بينما أزيح الستار عن عدد محدود من السيارات الكهربائية..



تفاصيل تقنية عن السيارة:

تحوم الكثير من الشكوك حول المحرك بقدرة كابحة أو "brake horsepower"، الذي يبلغ قوة خمسة آلاف حصان، أما عند مقارنتها بأسرع سيارة قبلها منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2017، بلغت سرعة "Koenigsegg Agera RS" القصوى 277.9 ميل في الساعة (447,2 كيلومتر في الساعة) وبقدرة كابحة بلغت 1360، بينما وصلت سرعة سيارة "Sixteen" حوالي 480 كيلومتر بالساعة..

أما المحرك فقد تمت صناعته في شركة "Steve Morris Engines" المتعاقد مع "Devil" والقائم بميشيغان الأمريكية، إذ نشر مقطع فيديو في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني، حيث يظهر المحرك ذو 16 أسطوانة، وبسعة 12.3 لتر..

اقرأ أيضا:

سيارة "لامبورغيني" كهربائية وبدون بطارية.. مشروع قيد الإنجاز