مايويذير يقبل تحدى حبيب فى نزال تاريخي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قبل أسطورة الملاكمة الامريكية فلويد مايويذير تحدي بطل الوزن الخفيف الروسى حبيب نورماغميدوف وذلك بعدما نشر حبيب التحدى على وسائل التواصل الإجتماعى .

وقال حبيب "50 نزالا دون خسارة مقابل 27 نزالا دون خسارة.. شخصان لم يتعرضا للخسارة.. هيا إلى النزال.. لم لا؟ طبعا في هذه الغابة لا يوجد إلا ملكا واحدا فقط.. ملك واحد.. بالطبع.. أنا هو الملك.. لأنه لم يتمكن من إسقاط مغريغور وأنا نجحت في ذلك بسهولة.. لهذا السبب هيا بنا إلى النزال".

وكتب مايويذر في تغريدة على موقع تويتر "أدعو القنوات الكبرى إلى إخراج دفتر شيكاتها، لقد تحداني حبيب" ورفع شعار "لنجعل لاس فيغاس عظمى مرة أخرى".

وفي تسجيل مصور نشره ليونارد إليرب، وكيل أعمال الملاكم الأميركي على صفحته في موقع إنستغرام، ظهر حبيب وهو يتحدى الملاكم، الذي سبق أن فاز على مغريغور في أغسطس الماضي.

ولم يتضح بعد من خلال التحدي الذي أعلنه حبيب، ما هو النظام الذي سيتم اتباعه في النزال المرتقب، إذا تمت الموافقة عليه، فهل سيكون مصارعة فنون قتالية مختلطة أم ملاكمة.

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