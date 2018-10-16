تعافي محمد صلاح من الإصابة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في خبر سعيد لعشاق ليفربول الإنجليزي، يتأهب الجناح الدولي المصري محمد صلاح للعودة إلى تشكيلة "الريدز" في مباراة الفريق أمام هيديرسفيلد تاون السبت المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وكان صلاح قد أصيب أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

وبإمكان المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يعول كثيرا على صلاح وعلى زميله فيرجيل فان دايك الذي بدأ يتعافى من الإصابة الاستعانة بخدمات النجمين في نهاية الأسبوع الجاري، وفق ما نقلت "ذا صن".

كما يمكن ليورغن كلوب الاستعانة بخدمات، لاعب الوسط جيمس ميلنر الذي أصيب في الركبة في لقاء ليفربول أمام مان سيتي في مواجهة هيديرسفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، وتشلسي الثاني، وذلك في موسم ينبئ بكثير من الإثارة بصراع المقدمة.



اقرا ايضا

محمد صلاح يحتضن معجبة بكت لحظة رؤيته