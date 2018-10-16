محمد صلاح يحتضن معجبة بكت لحظة رؤيته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، في مشهد مؤثر مع أحد معجبيه أمام الفندق الذي يقيم به وهو ما أثار تعاطف الجميع .

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه الفرعون المصري ، وهو يحتضن إحدى معجباته وهي تبكي بشكل هستيري لحظة رؤيته.

وأظهر الفيديو رقة قلب اللاعب، ما جعله يتجه إليها ليحتضنها ويمازحها قائلا: "هو أنا لسه كلمتك"، ثم يحتضنها لتتوقف عن البكاء ويلتقط معها صورًا تذكارية أمام الفندق المقيم به، في مشهد خطف أنظار محبيه.

وكان منتخب مصر قد فاز 4-1 على سوازيلاند في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، ويذكر أن صلاح قد تعرض لإصابة في المباراة أمام سوازيلاند، ليغيب عن المباراة المقبلة، أمام نفس المنتخب.

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