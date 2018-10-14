صلاح ثالث أفضل مراوغ فى الدورى الإنجليزي

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

احتل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري و فريق ليفربول الإنجليزي، المركز الثالث في قائمة أفضل المراوغات الناجحة ببطولة الدوري الإنجليزي، والتي تَصَدَّرَهَا إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

وبرغم الانتقادات الحالية لمستوي اللاعب ، إلا أنه مازال يحتفظ بإحصاءات جيدة ، بعدما جاء ثالثاً فى ترتيب الأفضل بـ 18 مراوغة.

و كشف موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن محمد صلاح لا يعيش أفضل مواسمه في ظل تراجع مستواه بالموسم الحالي، بعدما سجل 31 هدفا للريدز في الموسم الماضي ببطولة الدوري، وفاز بجائزة هداف المسابقة، إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط حتى الآن .

اقرأ أيضاً :

نجل شوماخر يفوز بلقب فورمولا 3 الأوروبية

إيقاف لاعبي "نزال القرن" حتى اشعار آخر