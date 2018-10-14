نجل شوماخر يفوز بلقب فورمولا 3 الأوروبية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توج ميك شوماخر نجل أسطورة سباقات الفورمولا واحد الألماني ميكايل شوماخر، بلقب بطولة أوروبا لسباقات الفورمولا 3 السبت على حلبة هوكنهايم.

وخلف السائق البالغ 19 عاماً البريطاني لاندو نوريس، بعد أن ضمن صدارة الترتيب العام قبل سباق واحد على انتهاء الموسم.

وكان ميك عبر عن رغبته بخوض مسيرة في الفئة الأولى، على غرار والده صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في بطولة العالم .

وقال شوماخر الذي حل ثانياً وراء الأستوني يوري فيبس وتفوق في الترتيب العام على البريطاني دان تيكتوم "أنا في غاية السعادة. ما حققه هذا الفريق خلال السنة لا يصدق".

وبعد بداية بطيئة، سيطر شوماخر على النصف الثاني من الموسم بعد إحرازه لقب خمس سباقات الشهر الماضي. كما صعد على المنصة 13 مرة من أصل 29 سباقاً في هذا الموسم.

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