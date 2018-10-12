كيف تسبب صلاح في رحيل زيدان عن ريال مدريد؟ (تقارير صحفية)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ليفربول ايكو)

نقلت عدد من المواقع الرياضية عن تقارير صحفية إنكليزية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، كان أحد أسباب رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد.

إذ ذكرت أن النجم المصري صلاح لعب دورًا رئيسيًا في رحيل زيدان من ريال مدريد في الصيف الماضي رغم قيادته الفريق الملكي للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة “ليفربول إيكو” المقربة من نادي ليفربول نقلاً عن تقارير إسبانية.

وأكدت الصحيفة، محاولة زيدان من بيع الدولي الويلزي غاريث بيل وتعويضه بالتعاقد مع محمد صلاح أو البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي أو هاري كين مهاجم توتنهام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رفض طلب زيدان برحيل بيل نظرًا لمساهمته في فوز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول وهذا ما تسبب في خلاف بين رئيس النادي الملكي وزيدان.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية ربطت النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي نظرًا لما قدمه مع ليفربول في موسمه الأول.

يذكر أن محمد صلاح انضم مؤخرًا ضمن قائمة ضمت 30 لاعبًا للحصول على جائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لاختيار أفضل لاعب في العالم.

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