المدرب العام لمنتخب مصر يدعم محمد صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عبر هاني رمزي المدرب العام لمنتخبِ مصر عن دعمه لنجم المنتخب وفريق ليفربول محمد صلاح، بعد إصابته في مباراة الجمعة أمام إي سواتيني “سوازيلاند سابقا”، وعدم قدرته على استكمال اللعب.

وأشار رمزي لدى وصولِ البعثةِ إلى مبابان، إلى أن إصابةَ صلاح لا تدعو للقلق، فهي عبارة عن إصابةٍ عضلية فقط.

صلاح سجل هدفا رائعا من ضربة ركنية بشكل مباشر في المرمى، ضمن فوز الفراعنة 4-1 على إي سواتيني، قبل ان يتلقى إصابة عضلية حرمته من استكمال المباراة.

وأضاف: “سيجري صلاح مزيد من الفحوصات لاحقا للتأكد أنها مجرد شد وليست تمزق في العضلة ، ولكن أعتقد أن الأمور مطمئنة”.

وتابع المدرب العام للمنتخب: “ندعم محمد صلاح، ونتمنى عودته قريبا ويتعافى بشكل كامل وألا تؤثر عليها الإصابة لاحقا”.

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