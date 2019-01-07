تفاصيل نتائج "غولدن غلوب 2019".. المفاجآت كثيرة (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
كانت ولاية كاليفورنيا الامريكية على موعدٍ مع الحفل الكبير "غولدن غلوب 2019" الذي إنطلق، الأحد الماضي بنسخته الـ76، ويعتبر أهم تجمع لنجوم التلفزيون والبرامج التلفزيونية.
وشهد حفل توزيع الجوائز الكثير من المفاجآت، إذ سجلت النجمة غلين كلوز تفوقاً على نيكل كيدمان عن دورها في فيلم Destroyer، ليدي غاغا عن دورها في فيلم A Star Is Born وفازت بجائزة أفضل ممثلة في دور درامي عن فيلم The Wife.
(usatoday)
أمّا جائزة أفضل ممثل في دور درامي، فكانت من نصيب النجم رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، ليتفوق بذلك على الممثل برادلي كوبر Bradley Cooper الذي رُشّح عن الفئة نفسها عم فيلم A Star Is Born.
(T13)
إلى ذلك، فقد فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم The Favourite، متفوقة بذلك على النجمات إيميلي بلانت Emily Blunt التي ترشحت لنفس الجائزة عن فيلم Mary Poppins Returns وتشارليز ثيرون Charlize Theron التي ترشحت لنفس الجائزة عن فيلم Tully.
(Elle)
وفاز كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في فيلم VICE، فيما ذهبت جائزة أفضل أغنية فيلم لـ Shallow من فيلم A Star Is Born.
(Rex)
وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل فيلم درامي، فيما حقّق مسلسل the americans جائزة أفضل مسلسل. أمّا فيما خصّ جائزة أفضل فيلم آنيمايشن، فقد كانت من نصيب فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse
هذا وحقق فيلم Roma جائزة أفضل فيلم أجنبي.
(att.net)
(binj.com)
(Glamour)
وإليكم لائحة كاملة بالفائزين:
فئة الأفلام:
أفضل فيلم - دراما
الفائزون
Bohemian Rhapsody
Black Panther
Black Klansman
If Beale Street Could Talk
A Star is Born
أفضل فيلم - كوميديا
الفائزون
Green Book
Crazy Rich Asians
The Favourite
Mary Poppins Returns
Vice
أفضل أداء ممثل في فيلم درامي
الفائزون
Rami Malek - Bohemian Rhapsody
Bradley Cooper - A Star is Born
Willem Dafoe - At Eternity's Gate
Lucas Hedges - Boy Erased
John David Washington - Black Klansman
أفضل أداء ممثلة في فيلم درامي:
الفائزون
Glenn Close - The Wife
Lady Gaga - A Star is Born
Nicole Kidman - Destroyer
Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me
Rosamund Pike - A Private War
أفضل أداء ممثل في فيلم كوميدي
الفائزون
Christian Bale - Vice
Lin-Manuel Miranda - Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen - Green Book
Robert Redford - The Old Man and the Gun
John C Reilly - Stan and Olli
أفضل أداء ممثلة في فيلم كوميدي
الفائزون
Olivia Colman - The Favourite
Emily Blunt - Mary Poppins Returns
Elsie Fisher - Eighth Grade
Charlize Theron - Tully
Constance Wu - Crazy Rich Asians
أفضل أداء لممثل مساعد عن فئة الأفلام
الفائزون
Mahershala Ali - Green Book
Timothee Chalamet - Beautiful Boy
Adam Driver - Black Klansman
Richard E Grant - Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell - Vice
أفضل أداء لممثلة مساعدة عن فئة الأفلام
الفائزون
Regina King - If Beale Street Could Talk
Amy Adams - Vice
Claire Foy - First Man
Emma Stone - The Favourite
Rachel Weisz - The Favourite
أفضل مخرج - فئة الأفلام
الفائزون
Alfonso Cuaron - Roma
Bradley Cooper - A Star is Born
Peter Farrelly - Green Book
Spike Lee - Black Klansman
Adam McKay - Vice
أفضل سيناريو - فئة الأفلام
الفائزون
Green Book
The Favourite
If Beale Street Could Talk
Roma
Vice
أفضل فيلم رسوم متحركة
الفائزون
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
أفضل فيلم باللغة الأجنبية
الفائزون
Roma
Capernaum
Girl
Never Look Away
Shoplifters
أفضل فيلم حقق رقماً قياسياً
الفائزون
First Man - Justin Hurwitz
Black Panther - Ludwig Göransson
Isle of Dogs - Alexandre Desplat
Mary Poppins Returns - Marc Shaiman
A Quiet Place - Marco Beltrami
أفضل موسيقى - الصورة المتحركة
الفائزون
Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)
All the Stars - Black Panther (Kendrick Lamar)
Girl in the Movies - Dumplin' (Dolly Parton, Linda Perry)
Requiem for a Private War - A Private War (Annie Lennox)
Revelation - Boy Erased (Troye Sivan)
فئات التلفزيون
أفضل مسلسلات تلفزيونية - دراما
الفائزون
The Americans
Bodyguard
Homecoming
Killing Eve
Pose
أفضل مسلسلات تلفزيونية - كوميديا
الفائزون
The Kominsky Method
Barry
The Good Place
Kidding
The Marvellous Mrs Maisel
أفضل ممثل في المسلسلات التلفزيونية - الدرامية
الفائزون
Richard Madden - Bodyguard
Jason Bateman - Ozark
Stephan James - Homecoming
Billy Porter - Pose
Matthew Rhys - The Americans
أفضل ممثلة في المسلسلات التلفزيونية الدرامية
الفائزون
Sandra Oh - Killing Eve
Caitriona Balfe - Outlander
Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
Julia Roberts - Homecoming
Keri Russell - The Americans
أفضل ممثل في المسلسلات التلفزيونية - الكوميدية أو الموسيقية
الفائزون
Michael Douglas -The Kominsky Method
Sacha Baron Cohen - Who is America?
Jim Carrey - Kidding
Donald Glover - Atlanta
Bill Hader - Barry
أفضل ممثلة في المسلسلات التلفزيونية - الكوميدية
الفائزون
Rachel Brosnahan - The Marvellous Mrs Maisel
Kristen Bell - The Good Place
Candice Bergen - Murphy Brown
Alison Brie - Glow
Debra Messing - Will and Grace
أفضل سلسلة محدودة تم إنتاجها للتلفزيون:
الفائزون
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
The Alienist
Escape at Dannemora
Sharp Objects
A Very English Scandal
أفضل ممثلة في سلسلة محدودة تمّ انتاجها للتلفزيون:
الفائزون
Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Antonio Banderas - Genius: Picasso
Daniel Brühl - The Alienist
Benedict Cumberbatch - Patrick Melrose
Hugh Grant - A Very English Scandal
أفضل ممثلة في سلسلة محدودة أنتجت للتلفزيون:
الفائزون
Patricia Arquette - Escape at Dannemora
Amy Adams - Sharp Objects
Connie Britton - Dirty John
Laura Dern - The Tale
Regina King - Seven Seconds
أفضل تعليق على الصورة:
Ben Whishaw (background) and Hugh Grant in A Very English Scandal
أفضل ممثل مساعد في مسلسلات التلفزيون - سلسلة محدودة تمّ انتاجها للتلفزيون:
الفائزون
Ben Whishaw - A Very English Scandal
Alan Arkin - The Kominsky Method
Kieran Culkin - Succession
Edgar Ramirez - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Henry Winkler - Barry
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسلات التلفزيون - سلسلة محدودة تمّ انتاجها للتلفزيون:
الفائزون
Patricia Clarkson - Sharp Objects
Alex Bornstein - The Marvellous Mrs Maisel
Penelope Cruz - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Thandie Newton - Westworld
Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale
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