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تفاصيل نتائج "غولدن غلوب 2019".. المفاجآت كثيرة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كانت ولاية كاليفورنيا الامريكية على موعدٍ مع الحفل الكبير "غولدن غلوب 2019" الذي إنطلق، الأحد الماضي بنسخته الـ76، ويعتبر أهم تجمع لنجوم التلفزيون والبرامج التلفزيونية.

وشهد حفل توزيع الجوائز الكثير من المفاجآت، إذ سجلت النجمة غلين كلوز تفوقاً على نيكل كيدمان عن دورها في فيلم Destroyer، ليدي غاغا عن دورها في فيلم A Star Is Born وفازت بجائزة أفضل ممثلة في دور درامي عن فيلم The Wife.

(usatoday)

أمّا جائزة أفضل ممثل في دور درامي، فكانت من نصيب النجم رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، ليتفوق بذلك على الممثل برادلي كوبر Bradley Cooper الذي رُشّح عن الفئة نفسها عم فيلم  A Star Is Born.

(T13)

إلى ذلك، فقد فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم The Favourite، متفوقة بذلك على النجمات إيميلي بلانت Emily Blunt التي ترشحت لنفس الجائزة عن فيلم Mary Poppins Returns وتشارليز ثيرون Charlize Theron  التي ترشحت لنفس الجائزة عن فيلم Tully.

(Elle)

وفاز كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في فيلم VICE، فيما ذهبت جائزة أفضل أغنية فيلم لـ Shallow من فيلم A Star Is Born.

(Rex)

وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل فيلم درامي، فيما حقّق مسلسل the americans جائزة أفضل مسلسل. أمّا فيما خصّ جائزة أفضل فيلم آنيمايشن، فقد كانت من نصيب فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse

هذا وحقق فيلم Roma جائزة أفضل فيلم أجنبي.

(att.net)

(binj.com)

(Glamour)

وإليكم لائحة كاملة بالفائزين:

فئة الأفلام:

أفضل فيلم - دراما

الفائزون

Bohemian Rhapsody

Black Panther

Black Klansman

If Beale Street Could Talk

A Star is Born

أفضل فيلم - كوميديا 

الفائزون

Green Book

Crazy Rich Asians

The Favourite

Mary Poppins Returns

Vice

أفضل أداء ممثل في فيلم درامي

الفائزون

 Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Bradley Cooper - A Star is Born

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Lucas Hedges - Boy Erased

John David Washington - Black Klansman

أفضل أداء ممثلة في فيلم درامي:

الفائزون

 Glenn Close - The Wife

Lady Gaga - A Star is Born

Nicole Kidman - Destroyer

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me

Rosamund Pike - A Private War

أفضل أداء ممثل في فيلم كوميدي

الفائزون

Christian Bale - Vice

Lin-Manuel Miranda - Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen - Green Book

Robert Redford - The Old Man and the Gun

John C Reilly - Stan and Olli

أفضل أداء ممثلة في فيلم كوميدي

الفائزون

Olivia Colman - The Favourite

Emily Blunt - Mary Poppins Returns

Elsie Fisher - Eighth Grade

Charlize Theron - Tully

Constance Wu - Crazy Rich Asians

أفضل أداء لممثل مساعد عن فئة الأفلام

الفائزون

Mahershala Ali - Green Book

Timothee Chalamet - Beautiful Boy

Adam Driver - Black Klansman

Richard E Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

أفضل أداء لممثلة مساعدة عن فئة الأفلام

الفائزون

 Regina King - If Beale Street Could Talk

Amy Adams - Vice

Claire Foy - First Man

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

أفضل مخرج - فئة الأفلام

الفائزون

 Alfonso Cuaron - Roma

Bradley Cooper - A Star is Born

Peter Farrelly - Green Book

Spike Lee - Black Klansman

Adam McKay - Vice

أفضل سيناريو - فئة الأفلام

الفائزون

Green Book

The Favourite

If Beale Street Could Talk

Roma

Vice

أفضل فيلم رسوم متحركة

الفائزون

 Spider-Man: Into the Spider-Verse

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

أفضل فيلم باللغة الأجنبية

الفائزون

 Roma

Capernaum

Girl

Never Look Away

Shoplifters

أفضل فيلم حقق رقماً قياسياً

الفائزون

First Man - Justin Hurwitz

Black Panther - Ludwig Göransson

Isle of Dogs - Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns - Marc Shaiman

A Quiet Place - Marco Beltrami

أفضل موسيقى - الصورة المتحركة

الفائزون

Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

All the Stars - Black Panther  (Kendrick Lamar)

Girl in the Movies - Dumplin'  (Dolly Parton, Linda Perry)

Requiem for a Private War - A Private War  (Annie Lennox)

Revelation - Boy Erased  (Troye Sivan)

فئات التلفزيون

أفضل مسلسلات تلفزيونية - دراما

الفائزون

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

أفضل مسلسلات تلفزيونية - كوميديا

الفائزون

The Kominsky Method

Barry

The Good Place

Kidding

The Marvellous Mrs Maisel

أفضل ممثل في المسلسلات التلفزيونية - الدرامية

الفائزون

Richard Madden - Bodyguard

Jason Bateman - Ozark

Stephan James - Homecoming

Billy Porter - Pose

Matthew Rhys - The Americans

أفضل ممثلة في المسلسلات التلفزيونية الدرامية

الفائزون

Sandra Oh - Killing Eve

Caitriona Balfe - Outlander

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Julia Roberts - Homecoming

Keri Russell - The Americans

أفضل ممثل في المسلسلات التلفزيونية - الكوميدية أو الموسيقية

الفائزون

Michael Douglas -The Kominsky Method

Sacha Baron Cohen - Who is America?

Jim Carrey - Kidding

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

أفضل ممثلة في المسلسلات التلفزيونية - الكوميدية

الفائزون

Rachel Brosnahan - The Marvellous Mrs Maisel

Kristen Bell - The Good Place

Candice Bergen - Murphy Brown

Alison Brie - Glow

Debra Messing - Will and Grace

أفضل سلسلة محدودة تم إنتاجها للتلفزيون:

الفائزون

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

The Alienist

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

أفضل ممثلة في سلسلة محدودة تمّ انتاجها للتلفزيون:

الفائزون

Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Antonio Banderas - Genius: Picasso

Daniel Brühl - The Alienist

Benedict Cumberbatch - Patrick Melrose

Hugh Grant - A Very English Scandal

أفضل ممثلة في سلسلة محدودة أنتجت للتلفزيون:

الفائزون

Patricia Arquette - Escape at Dannemora

Amy Adams - Sharp Objects

Connie Britton - Dirty John

Laura Dern - The Tale

Regina King - Seven Seconds

أفضل تعليق على الصورة:

Ben Whishaw (background) and Hugh Grant in A Very English Scandal

أفضل ممثل مساعد في مسلسلات التلفزيون - سلسلة محدودة تمّ انتاجها للتلفزيون:

الفائزون

Ben Whishaw - A Very English Scandal

Alan Arkin - The Kominsky Method

Kieran Culkin - Succession

Edgar Ramirez - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Henry Winkler - Barry

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسلات التلفزيون - سلسلة محدودة تمّ انتاجها للتلفزيون:

الفائزون

Patricia Clarkson - Sharp Objects

Alex Bornstein - The Marvellous Mrs Maisel

Penelope Cruz - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton - Westworld

Yvonne Strahovski - The Handmaid's Tale

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#اعمال فنية #غولدن غلوب #ممثلون #مسلسلات #أفلام #العام 2019 #جوائز

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