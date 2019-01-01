معايدة بـ 14 مليون دولار من كاني ويست لكيم كارادشيان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فاجأ نجم "الهيب هوب" العالمي ​كاني ويست​ زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان، بهدية وصفت بأنها أغلى وأثمن هدية حصلت عليها خلال مناسبات أعياد الميلاد.

والهدية عبارة عن شقة سكنية فاخرة ذات مساحة كبيرة في بناء ضخم يتألف من 18 طابقا، ويطل مباشرة على شاطئ ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ويعرف مبنى "Faena House" بأنه "بناء الأغنياء" لأن الذين يملكون شققا فيه هم من أثرى الأغنياء والمشاهير، وتتألف الشقة من أربع غرف نوم وخمس حمامات وتبلغ مساحتها مساحتها 4700 قدم مربعة.

كما يحتوي المبنى أيضا على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومنتجع صحي فاخر، فضلا عن كونه يطل على شاطئ البحر مباشرة. وقد حصل كاني ويست على عرض مغر لشراء الشقة، فبعد أن كان سعرها 15.5 مليون دولار، جرى تخفيض المبلغ إلى 14 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان وعائلتها طالتهم سهام الانتقاد كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب تباهيهم بثرواتهم وممتلكاتهم الفاخرة.

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