جيف بريدجيز يحصل على جائزة غولدن غلوب عن مجمل أعماله

أخبار الآن| لوس انجليس امريكا (رويترز)

قالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية إن النجم جيف بريدجيز Jeff Bridges الحاصل على جائزة الأوسكار سيحصل خلال حفل جوائز غولدن غلوب في يناير كانون الثاني على جائزة عن مجمل أعماله من أفلام الغرب الأمريكي مثل ”الشجاعة الحقيقية“ (ترو جريت) True Grit إلى الأفلام الكوميدية مثل ”ليباوسكي الكبير“ The Big Lebowski . وسيجري تسليم الجائزة في السادس من يناير كانون الثاني في حفل غولدن غلوب في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وسيحصل بريدجيز على جائزة (سيسيل بي دوميل) Cecil B. DeMille التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية سنويا لشخصية كانت لها بصمة دائمة على عالم السينما. وكان النجم البالغ من العمر 69 عاما ترشح من قبل لجوائز جولدن جلوب خمس مرات وحصل عليها مرة عن دوره كفنان لموسيقي الريف أفل نجمه في الفيلم ”القلب المجنون“ (كريزي هارت) والذي حصل عنه أيضا على جائزة الأوسكار.

وقالت ميهر تاتنا رئيسة رابطة هوليوود للصحافة في بيان الاثنين ”مجمل أعمال بريديجز الرائعة والمتنوعة خلبت ألباب وعقول المتفرجين في أنحاء العالم لأكثر من ستة عقود“. وتحمل جائزة سيسيل بي دوميل اسم مخرج هوليوود الذي برع في إخراج الأفلام الصامتة والناطقة. ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة أوبرا وينفري والنجوم جورج كلوني وروبرت دي نيرو وأودري هيبورن وهاريسون فورد وميريل ستريب.

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