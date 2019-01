تعرف على أبرز المرشحين في جوائز الغولدن غلوب 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

نحن على بعد أيام من حفل جوائز الغولدن غلوب Golden Globe 2019 والجميع يترقب النتائج ، بعد الإعلان عن قائمة المرشحين قبل شهر .

الحفل بنسسخته الـ76 سيقدمه كل من Andy Samberg و Sandra Oh .



وتصدّر كل من Vice الذي حاز على 6 ترشيحات لائحة ترشيحات جوائز "غولدن غلوب Golden Globe" لعام 2019، بينما حاز كل من فيلم Favorite و Green Book و A Star is Born على 5 ترشيحات لكل منها، وحاز فيلم Black Klansman و Marry Poppins Return على 4 ترشيحات.



وتصدّر المسلسل التلفزيوني The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story لائحة الترشيحات لأفضل مسلسل تلفزيوني ب 4 ترشيحات.



وكانت المفاجأة بترشيح اسم الليدي غاغا لجائزة أفضل ممثلة في الفيلم الذي لعبت بطولته إلى جانب الممثل برادلي كوبر A STAR IS BORN والذي ترشح بدوره لجائزة أفضل مخرج.



وستنافس ليدي غاغا الممثلة روزاموند بايك وأوليفيا كولمان وراشيل ويز وإيما ستون.



كما تم ترشيح الممثلة ميليسا ماركارثي لجائزة أفضل ممثلة وشريكها ريتشارد إي غرانت لجائزة أفضل ممثل مساعد.



وكانت إدارة الحفل، قد أعلنت عن اللائحة الكاملة لترشيحات الحفل بدورته الـ76، الذي ستفتتح به هوليوود عامها في6 كانون الثاني/ يناير 2019 في فندق "Beverly Hilton" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومن بينها فيلم عربي واحد هو فيلم " كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.



يذكر أنّ حوالي 95 صحافياً من اتحاد الصحافة الأجانب في هوليوود سيصوتون لجوائز غولدن غلوب هم مجموعة مختلفة تمامًا عن الأشخاص الذين يبلغ عددهم 8200 من محترفي الأفلام الذين يصوتون في جوائز الأوسكار.

وهذه قائمة مفصلة بترشيحات جوائز غولدن غلوبGolden Globe:



Here is the complete list of nominees for the 2019 Golden Globes Ceremony:



Best movie - Drama:

BlacKKKansman

Black Panther

Bohemian Rhaspoby

If Beale Street could speak

A Star is Born



Best Movie - Musical or Comedy:

Crazy Rich Asians

The favorite

Green Book

The return of Mary Poppins

Vice



Best TV Series - Drama:

The Americans

BodyGuard

Homecoming

Killing Eve

pose



Best TV Series - Musical or Comedy:

Barry

The Good Place

kidding

The Kominsky method

The fabulous Mrs.Maisel



Best mini-series or TV movie:

The psychiatrist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very Englisch Scandal



Best actress in a movie - Drama:

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War



Best actor in a movie - Drama:

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman



Best Actress in a Movie - Musical or Comedy:

Emily Blunt, The Return of Mary Poppins

Olivia Colman, La Favorite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians



Best Actor in a Movie - Musical or Comedy:

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, The Return of Mary Poppins

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie



Best Actress in a TV series - Drama:

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans



Best Actor in a TV Series - Drama:

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Billy Porter, Pose

Richard Madden, Bodyguard

Matthew Rhys, The Americans



Best Actress in a TV Series - Musical or Comedy:

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Fabulous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace



Best Actor in a TV Series - Musical or Comedy:

Sacha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry



Best actress in a mini-series or TV movie:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds



Best actor in a mini-series or TV movie:

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Bruhl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal



Best Actress in a Supporting Role:

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man - The first man on the moon

Regina King, Si Beale Street could speak

Emma Stone, La Favorite

Rachel Weisz, La Favorite



Best Actor in a Supporting Role:

Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice



Best Supporting Actress in a series, miniseries or TV movie:

Alex Borstein, The fabulous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale



Best Supporting Actor in a series, mini-series or TV movie:

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry



Best director:

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuaron, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice



Best animated film:

The Incredibles 2

The dog island

Mirai

Ralph 2.0

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Best Original Music:

Marco Beltrami, Without a sound

Alexandre Desplat, The Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man-The first man on the moon

Marc Shaiman, The Return of Mary Poppins



Best foreign language film:

Capernaum

girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters



Best Original Song:

"All the Stars," Black Panther

"Revelation," Boy Erased

"Girl in the Movies," Dumplin '

"Shallow," A Star Is Born

"Requiem for a Private War," A Private War



Best screenplay:

Alfonso Cuaron, Roma

Deborah Davis & Tony McNamara, The Favorite

Barry Jenkins, Si Beale Street could speak

Adam McKay, Vice

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly & Nick Vallelonga, Green Book

