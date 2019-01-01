أنجلينا جولي: لا أستبعد فكرة ترشّحي للانتخابات الرئاسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليست الوحيدة من مشاهير الفن التي تطمح الى خوض غمار السياسة، إذ سبقها مواطنها أرنولد شوارزنيغر، نجم هوليود الذي أصبح الحاكم الـ38 لولاية كاليفورنيا، فقد أعلنت الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي خلال مقابلة لها مع إذاعة "بي بي سي" ضمن برنامج "Today"، أنها لا تستبعد انخراطها في العمل السياسي.

وتحدثت جولي المبعوثة الخاصّة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في المقابلة عن مشاريعها المستقبلية، وناقشت قضايا كثيرة عن السياسة الأمريكية، اللاجئين، العنف الجنسي، والتواصل الاجتماعي.

وحين سألها المذيع عن رغبتها بالانخراط في العمل السياسي، قالت "أنا قادرة على العمل مع الحكومات ومع الجيوش، ويمكنني المساهمة في إنجاز الكثير من العمل."

ولم تستبعد جولي فكرة ترشحها للانتخابات الرئاسية حين سألها المذيع إذا كانت ستكون من بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي.

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