ليدي غاغا تظهر في فيلم مولد نجمة بدون مساحيق تجميل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

نادرا ما تظهر المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا دون مساحيق تجميل لافتة على الوجه أو تصفيف متقن للشعر، لكن أول أدوارها على شاشة السينما تطلب منها أن تطل بصورة طبيعية تماما. وتؤدي غاغا دور فتاة عادية تحقق حلمها وتصبح مغنية مشهورة وذلك في الفيلم الجديد "مولد نجمة - إيه ستار ايز بورن" من إخراج الممثل برادلي كوبر الذي يشاركها بطولة الفيلم الذي ظهر معها وهما ينزلان من قارب نهري في مدينة البندقية.

وقالت غاغا (32 عاما) قبل العرض العالمي الأول في الفيلم خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي إن كوبر ”أراد أن يراني دون أي رتوش. ”نزلت سلم منزلي قبل أن نجري اختبار الكاميرا لفيلم إيه ستار ايز بورن وكان في يده منديل مبلل وضعه على وجهي وبدأ يفركه“.

إقرأ: الممثلة الأمريكية ميجان ماركل: أنا والأمير هاري نعيش قصة حب

وأضافت ”كنت أضع مساحيق.. القليل منها، فقال: لا أريد أي مساحيق على وجهك , ”ومن ثم أزال نقطة الضعف هذه من داخلي“. وكتب مايكل نوردين وهو ناقد سينمائي في موقع (إندي واير) الإلكتروني المتخصص في السينما يقول ”في ضوء المغالاة التي اعتادت أن تظهر بها نجمة البوب، فإنها تبدو وكأنك تراها لأول مرة“.

وفي الفيلم، يقول البعض لشخصية آلي التي تؤديها جاجا إن أنفها كبير جدا وإن ذلك سيقف عائقا في طريق نجاحها، وهو أمر قالت جاجا إنه لمس وترا في داخلها. و قالت غاغا ”في بداياتي لم أكن أجمل الفتيات... كانت هناك مغنيات كثيرات لكنهن لم يكن يكتبن كلمات أغانيهن. وأراد كثيرون في صناعة التسجيلات أخذ كلماتي وإعطائها لمغنيات أخريات، لكني قبضت على أغنياتي كالقابض على الجمر وكأنني أقول: لن تأخذوها مني“.

إقرا أيضا :

نصف مليون زائر لمعرض ألعاب فيديو بألمانيا