رغم خسارة فيلمها بالأوسكار.. مشاهير لبنان فخورون بنادين لبكي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم أنّ فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، لم يفز بـ "جائزة الأوسكار 2019" عن "أفضل فيلم أجنبي"، إلّا أن ترشيحه لنيل هذه الجائزة يعتبرُ فوزاً وبروزاً للسينما اللبنانية والعربية في أهم المحافل الفنية العالمية.

ومن لبنان، كان الدعم للبكي، التي حضرت حفل الأوسكار برفقة زوجها الموسيقي خالد مزنّر وإبنها الصغير زين، إلى جانب طاقم عمل الفيلم.

وفي تغريدةٍ له، تمنّى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التوفيق للبكي، وذلك في تغريدةٍ له عبر "تويتر"، حيث قال: "أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي وطاقم فيلم "كفرناحوم" في ترشيحها لجائزة أوسكار. قلوبنا معك وكل لبنان فخور بك نادين لبكي".

أمّا وزير الثقافة اللبناني محمد داوود، فكتب عبر حسابه على "تويتر" قبل حفل "الاوسكار": نادين لبكي، مع كل التمنيات لك ولفريق عمل فيلم كفرناحوم.. الفوز بجائزة الأوسكار عن افضل فيلم أجنبي. لبنان بانتظارك!

من جهتها، غرّدت الفنانة اللبنانية إليسا قائلةً: "إن بلادي فخورة بكون الممثلة نادين لبكي أول امرأة في العالم العربي تترشح لجائزة "أوسكار".. نحن فخورون بذلك".

بدوره، نشر الإعلامي اللبناني نيشان تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أُشَاهِدُ هذا الحفل لأن جوائز الأوسكار تجعلني أحلم. أشاهده منذ طفولتي، وكان حلمًا أتشاركه مع شقيقتي أن نقوم بصناعة فيلمٍ يومًا ما. أكاد لا أصدّق أنّي هنا بعد مرور كلّ هذا الوقت".

وكانت لبكي نشرت عبر حسابها على "انستغرام" صورة التقطها ابنها زين، وظهرت فيها وهي جالسة إلى جانب زوجها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "سواء ربحنا ام لا، لقد فزنا بقلوبكم، نحبك يا لبنان".

كذلك، كانت لبكي نشرت عبر خاصة "ستوريز" على "انستغرام" صورة لإبنها زين، بطل فيلمها، وقد أظهرت تأثره البالغ وحزنه الشديد بعد علمه بخسارة "كفرناحوم"، إذ بدا زين بوجهٍ حزين.

وخلال الحفل العالمي، تميزت لبكي على السجادة الحمراء بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً عاجياً كتفٍ واحد وبكمّ طويل، وهو من تصميم المصمم العالمي إليلي صعب.

مصدر الصور: صحيفة النهار اللبنانية

للمزيد:

إليكم قائمة الفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2019

رامي مالك يفوز بجائزة "أوسكار أفضل ممثل.. ويعتز بأصله العربي