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9 أخبار صادمة في ترشيحات الأوسكار 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Hiamag ) 

شعر الكثيرون بالصدمة بعد الإعلان عن ترشيحات الأوسكار لعام 2019 فالمعظم توقع ترشح بعض النجوم للفوز بجائزة أو أكثر، ولكن ذلك لم يحدث..

اليكم 9 ترشيحات كانت صادمة في الأوسكار 

1- برادلي كوبر لم يترشح كأفضل مخرج عن فيلم A Star is Born، لكنه ترشح لجائزتي أفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس.

2- إيميلي بلانت لم تترشح كأفضل ممثلة عن دوريها في فيلمي Mary Poppins Returns وA Quiet Place

3- كان من الصادم أيضًا عدم ترشح الأسترالية نيكول كيدمان كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Destroyer، والذي بذلت فيه مجهودا كبيرًا

4- تيموثي شلاميت لم يترشح كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Beautiful Boy

5- مخرج فيلم Black Panther ريان كوغلر لم يترشح لجائزة أفضل مخرج على الرغم من ترشح الفيلم لأكثر من جائزة

6- مارغوت روبي وسيرشا رونان لم تترشحا عن فيلم Mary Queen of Scots

7- باري جينكنس مخرج فيلم If Beale Street Could Talk لم يترشح لجائزة أفضل مخرج

8- كلير فوي لم تترشح كأفضل ممثلة عن دورها في First Man

9- الممثل جون ديفيد واشنطن لم يترشح كأفضل ممثل عن دوره في BlacKkKlansman

مصدر الصور: hiamag 

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