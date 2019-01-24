9 أخبار صادمة في ترشيحات الأوسكار 2019
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Hiamag )
شعر الكثيرون بالصدمة بعد الإعلان عن ترشيحات الأوسكار لعام 2019 فالمعظم توقع ترشح بعض النجوم للفوز بجائزة أو أكثر، ولكن ذلك لم يحدث..
اليكم 9 ترشيحات كانت صادمة في الأوسكار
1- برادلي كوبر لم يترشح كأفضل مخرج عن فيلم A Star is Born، لكنه ترشح لجائزتي أفضل ممثل وأفضل سيناريو مقتبس.
2- إيميلي بلانت لم تترشح كأفضل ممثلة عن دوريها في فيلمي Mary Poppins Returns وA Quiet Place
3- كان من الصادم أيضًا عدم ترشح الأسترالية نيكول كيدمان كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Destroyer، والذي بذلت فيه مجهودا كبيرًا
4- تيموثي شلاميت لم يترشح كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Beautiful Boy
5- مخرج فيلم Black Panther ريان كوغلر لم يترشح لجائزة أفضل مخرج على الرغم من ترشح الفيلم لأكثر من جائزة
6- مارغوت روبي وسيرشا رونان لم تترشحا عن فيلم Mary Queen of Scots
7- باري جينكنس مخرج فيلم If Beale Street Could Talk لم يترشح لجائزة أفضل مخرج
8- كلير فوي لم تترشح كأفضل ممثلة عن دورها في First Man
9- الممثل جون ديفيد واشنطن لم يترشح كأفضل ممثل عن دوره في BlacKkKlansman
مصدر الصور: hiamag
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