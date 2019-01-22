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ترشح الفيلم اللبناني كفرناحوم لأوسكار أفضل فيلم أجنبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات) 

ترشح فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي الثلاثاء للفوز بجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي خلال الدورة الحادية والتسعين لهذه المكافآت التي تقام في 24 شباط/فبراير في هوليوود.

فيما تمكن فيلم "عن الآباء والأبناء" للمخرج طلال ديركي، من الوصول إلى القائمة النهائية لترشيحات أفضل فيلم وثائقي، وبذلك تصبح الأفلام السورية حاضرة في ترشيحات الأوسكار، وتحديدا في القسم الوثائقي للسنة الثالثة على التوالي.

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