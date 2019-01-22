سي إن إن تكشف قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار في النسخة الـ 91 من الجائزة.

ضمت الترشيحات لجائزة أفضل فيلم، "Roma" للمخرج ألفونسو كوارون، و"The Favorite" الذي حظي بـ10 ترشيحات لأفضل فيلم.، وفي أفضل ممثل، ضمت الترشيحات كريستيان بيل عن فيلم Vice، وبرادلي كوبر عن A Star Is Born، ورامي مالك عن Bohemian Rhapsody إلا أن مراقبين أكدوا أن حفل الأوسكار هذا العام، لا يمكن التنبؤ به بشكل خاص.

ومن المقرر أن يعلن كل من Tracee Ellis Ross و Kumail Nanjiani الترشيحات ، بدءًا من الساعة 8:20 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

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