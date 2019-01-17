أبرز مشاهير هوليوود ممن أفلسوا وذاقوا مرارة الفقر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما نقرأ قصصاً ملهمة لمشاهير هوليوود ممن كافحوا للوصول إلى النجومية وتكوين ثروات طائلة، إلا أن بعضهم أهدر تلك الثروة وغرق في الديون. انتهى البعض بإعلان إفلاسه، بسبب تسديد الضرائب أو دفع نفقات الطلاق ورعاية أطفالهم.

باميلا أندرسون



تبدو دائماً حياة الأغنياء والمشاهير مترفة وباذخة، لكن حتى هؤلاء قد تصادفهم مشاكل مالية تؤدي إلى إفلاسهم. باميلا أندرسون، نجمة مسلسل "باي واتش" أعلنت إفلاسها عام 2009، حسب موقع "ذا راب" الأمريكي لأخبار المشاهير. وقد دفعها عشقها لعمليات التجميل وتجديد منزلها بشكل مستمر، وعدم تسديد الضرائب، لبيع هذا المنزل الذي يبلغ ثمنه 7.75 مليون دولار. وفقا لموقع "DW" عربي.

بيرت رينولدز



أحد أبرز نجوم السينما الأمريكية في السبعينيات، توفي في عام 2018، وحقق شهرة كبيرة عن دوره في فيلم Deliverance. أصبح أسطورة في هوليوود بعد أدوار ناجحة في أفلام سموكي وبانديت وغيرها. واجه رينولدز عدة أزمات خسر فيها الكثير من ثروته، على رأسها تسديد نفقات طلاقه من الممثلة الأمريكية لوني أندرسون. في عام 2011، هددت إحدى شركات العقارات رينولدز بالحجز على منزله بسبب ديونه التي بلغت 1.2 مليون دولار.

مايك تايسون



على الرغم من ثروته التي بلغت ما يقرب من 400 مليون دولار جمعها على مدى 20 عاما، إلا أن أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون خسرها بالكامل. وذكر موقع بيزنيس إنسايدر الأمريكي، أن تايسون أعلن إفلاسه في عام 2003، بعد أن أهدر ثروته على حياته الباذخة. كان تايسون مولعاً بالنمور البنغالية لدرجة أنه اشترى عددا كبيرا منها. يقدر ثمن الواحد منها بـ 140 ألف دولار، حسب الموقع الإخباري.

نيكولاس كيج



بلغت ثروته أكثر من 150 مليون دولار، لكنه أشهر إفلاسه بعد أن وصلت ديونه عن ضرائب متأخرة إلى ما يقرب من 6.5 مليون دولار، يسددها الآن ببيع معظم ممتلكاته. كان كيج يمتلك أسطولا يضم 50 سيارة رياضية وجمجمة ديناصور يبلغ عمرها 65 مليون عام، ويختان وثلاث قلاع أثرية تقدر بملايين الدولارات. كما اشترى كيج قبل إفلاسه جزيرتين في البهاما، و15 قصراً في أماكن متفرقة حول العالم، حسب موقع هوليوود ريبورتر.

كيم باسينجر



أعلنت الممثلة الأمريكية إفلاسها في عام 1993 بعد خسارتها دعوى قضائية بقيمة 8.1 مليون دولار لشركة Main Line Pictures للتخلي عن فيلم Boxing Helena. كما اضطرت إلى بيع استثماراتها التي بلغت 20 مليون دولار، أنفقتها في بلدة براسيلتون بولاية جورجيا الأمريكية، كما ورد بالموقع الأمريكي المتخصص في أخبار المشاهير.

"فيفتي سنت"



مغني الراب الشهير واجه أول مشكلة مادية في عام 2008 بعد خسارته لأسهم في البورصة. وأوضح موقع بيزنس إنسايدر، أنه في عام 2015 تراكمت ديونه لتصل إلى 32.5 مليون دولار بسبب دعاوى قضائية ونفقات لزوجته السابقة، فأعلن إفلاسه عام 2016. لكنه اكتشف حصوله على عملات بيتكوين تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، عن مبيعات منسية لأحد ألبوماته الغنائية! تبلغ قيمة هذا المبلغ من البيتكوين حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين دولار.

ليندساي لوهان



تعرضت الممثلة الشهيرة للعديد من المشاكل النفسية والمالية مما أدى إلى تدهور أوضاعها. دخلت لوهان السجن والعديد من مراكز إعادة التأهيل لعلاج الإدمان، وتراكمت ديونها ووصلت ضرائبها إلى 233 ألف دولار. اضطرت لقبول 100 ألف دولار من الممثل شارلي شين لسداد بعض الديون. ووفقا لما ورد بموقع هوليوود ريبورت، فالممثلة الأمريكية حصلت على مليون دولار مؤخراً بعد عملها في مجال الإعلانات.

مصدر الصور: DW

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مصدر الصور: موقع dw عربي