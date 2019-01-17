فنانون عرب يشاركون في تحدي "السنوات العشر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شارك فنانون عرب في تحدي السنوات العشر، عبر نشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الفنانين الذين شاركوا في هذا التحدي، الفنان السوري قصي خولي، والمغنية الإماراتية أحلام، والفنانة السورية أمل عرفة، في التحدي ناشرين صورا حالية لهم وصور أخرى تظهر شكلهم قبل 10 سنوات.

وينطوي التحدي الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الصورة الحالية للشخص وصورة أخرى له قبل عشر سنوات.

ودخل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، في حالة من الحنين إلى الماضي والنبش فيه، بعدما انتشر تحدٍ جديد يقوم فيه كل شخص بنشر صورته الحالية وصورته قبل 10 سنوات.

وبما أن التحدي بدأ قبل أيام قليلة، فإن أغلب الصور التي تتم مشاركتها، في إطار التحدي الحالي، التقطت في سنة 2009.

ولا يسلم بعض من يشاركون صورهم القديمة من تعليقات طريفة أو ساخرة، لاسيما حين يبدو أن تغييرا لافتا حاصلا في 10 سنوات.

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