هكذا قد تؤثر مواقع التواصل الإجتماعي على قرارات مستخدميها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتعاظم دور مواقع التواصل الاجتماعي في حياة مستخدميها اليومية، وأظهرت دراسة لشركة "يوغوف" للأبحاث أن 71% من المشترين في 2016 تأثرت قراراتهم الشرائية بسبب نجوم وسائل التواصل مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب.

طرحت الزميلة فرح ياسمين مذيعة تلفزيون الآن سؤالا على مشاهدينا عبر صفحة "أخبار الآن" على فيسبوك حول مدى تأثر قراراتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وحظي النقاش المباشر بتفاعل أكثر من 15 ألف مستخدم، حرص العشرات منهم على التعليق بتجاربهم وآرائهم الشخصية، ومنها ما اخترناه لعرضه من خلال موقعنا بعد تعديل بسيط.

المستخدم "محمد كريم" صادق على قدرة المواقع على التأثير قائلا "نعم أحيانا تؤثر، خصوصا إذا كانت المواضيع تؤثر في الرأي العام كالمواضيع الاجتماعية والأمنية وكذلك الاقتصادية، لهذا تكون ردود الأفعال تتجاوب مع هذا التفاعل الذي حدث في السوشيال ميديا".

أما المستخدم محمد علي محمد فرأى أن مدى التأثر يتعلق بقوة الشخصية معلقا "على حسب الشخصية، فإذا كنت الشخصية قوية لا يؤثر عليها أي شيء، أما إذا كانت ضعيفة سوف تتأثر القرارات".

إلا أن معظم التعليقات أكدت أن قراراتهم الشخصية لا تتأثر ومنها ما كتبه محمد فهمي قائلا "موقع التواصل ما هو إلا بمثابة معرض لعرض الأفكار والآراء وليس له أي تأثير على الحياة لأنه آراء فردية فقط"، وكتبت المتابعة نصيفة "لا ما يأثر في شيء من أي منتج، صح في حاجات (أشياء) تعجبني لكن ما يأثرش (لا يؤثر) علي لأني أفكر بالعقل قبل القلب".

ووافقتها الرأي المشاهدة دانا مهيار قائلة "لا ما بتأثر، كل واحد عنده قراراته الخاصة، وإلا الإنسان يكون ما عنده شخصية وغير واثق بحاله".

وأنت زائر موقع أخبار الآن، ماذا عنك؟ هل تتأثر قراراتك الشخصية بما تتابعه على مواقع التواصل؟ تابعنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب وأخبرنا رأيك.

