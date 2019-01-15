تعرفوا على 8 من المشاهير ينتظرون المواليد في 2019

... تفاصيل وتكلفة زواج الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل (فيديو) يترقب ملايين الناس حول العالم هذا الحدث المنتظر لرصد تفاصيل الزفاف الملكي

... ما هي تفاصيل خاتم زفاف الأمير "هاري" و "ميغان"؟ أعلن قصر "كنستغتون"، الخميس 22 مارس/ آذار، عن بدء طبع دعوات حفل زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير "هاري" والممثلة الأمريكية "ميغان ماركل"، ماذا عن خاتم الزفاف؟

... القاعدة ينشر تسجيلاً صوتياً لحمزة بن لادن تمهيداً لتنصيبه على رأس التنظيم بعد يومٍ من إصدار تسجيل صوتي لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أصدر تنظيم القاعدة تسجيلاً صوتياً جديدا، بصوت حمزة نجلِّ الزعيم السابق للتنظيم أسامة بن لادن في محاولة للدفع به إلى مراتب قيادية داخل التنظيم، بحسب محللين

... انطلاق الدورة الـ11 للمسرح العربي في القاهرة عاد مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد أكثر من عقد على انطلاقته الأولى، إذ جاب بعدها عواصم ومدن عدة في المنطقة العربية.

... محامي المغني آر.كيلي ينفي ادعاءات بارتكابه اعتداءات جنسية وصف محام عن نجم موسيقى (آر أند بي) آر. كيلي فيلما وثائقيا جديدا عن كيلي بأنه‭ ‬“مادة تسعى للربح“ وقال إن أحدث اتهامات ضد المغني بالاعتداء الجنسي ملفقة تماما