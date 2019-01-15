تعرفوا على 8 من المشاهير ينتظرون المواليد في 2019
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
هذا العام سيحمل إلى الدنيا العديد من مواليد المشاهير ، فالعالم بأسره يترقب ولادة نجل الأمير هاري وميغان ماركل ، المتوقع أن يكون في الربيع القادم . نعرض لكم أبرز المشاهير الذين ينتظرون ولادة أبنائهم خلال العام الجاري:
نانسي عجرم
نانسي عجرم تنتظر طفلها الثالث والذي يرجح أن تكون فتاة
ميغان ماركل
ميغان ماركل حامل بطفلها الاول من الأمير هاري والذي يتوقع قدومه في أوائل الربيع القادم!
كيم كارديشان
كيم كارديشان تستعد لإنجاب طفلها الرابع دون حمل من أم بديلة!
كاري أندروود
كاري أندروود تنتظر طفلها الثاني من زوجها مايك قيشر
ريتشارد جير
ريتشارد جير ينتظر مولوداً جديداً بعد أن قارب السبعين.
جيسيكا سمبسون
جيسيكا سيمبسون حامل بطفلها الثالث
ايمي سمير غانم
الدكتورة خلود غانم
الدكتورة خلود غانم أعلنت عن جنس مولدها التوأم "فتاة وصبي" بحفل ضخم
مصدر الصور: @layalina
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