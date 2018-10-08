إليسا تشارك في حملة توعوية عن سرطان الثدي.. (فيديو )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

شاركت الفنانة اللبنانية اليسا في الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي، التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية لحث السيدات على الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعاً مصوراً ظهرت فيه برفقة وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني. ودعت معه كل السيدات لإجراء كشف مبكر لسرطان الثدي، من خلال الخضوع لصورة شعاعية مجانية.

ويبدو أن اليسا متأثرة بتجربتها الشخصية مع مرض سرطان الثدي، إذ اختصرت التعبير عن معاناتها في معركتها ضده بجملة قصيرة نشرتهاعلى الفيديو التوعوي الذي نشرته، فكتبت: "مشوار ما بينتسى".

ويذكر أن الفنانة اليسا قد صدمت جمهورها بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وصراعها معه، من خلال كليبها "إلى كل اللى بيحبوني"، والذي رصدت خلاله رحلتها مع المرض وتعافيها منه، ومساندة أهلها وأصدقائها لها أثناء هذه الفترة.

اقرأ أيضاً :

إليسا بعد انتصارها على السرطان: "حبكم غمرني"

رحيل مفاجئ للممثلة السورية الشابة "دينا هارون"