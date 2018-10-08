رحيل مفاجئ للممثلة السورية الشابة "دينا هارون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



انتشر خبر وفاة الممثلة "دينا هارون" المفجع اليوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول بمستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية، دمشق، بعد معاناتها من مرض تضاربت الروايات حوله، وأجرت دينا مؤخرا عملية جراحية تكللت بالنجاح، ثم خرجت بعدها من العناية المركزة، قبل أن تعود إليها مجددا بعد عجزها عن التنفس بسبب إصابتها في رئتيها، وفقا لما نقله موقع "إرم نيوز" نقلا عن مصادر محلية..

وتجدر الإشارة إلى قيام شقيقتها الممثلة، "تولاي هارون"، بنشر توضيح حول حقيقة مرض "دينا"، الذي دخلت على إثره العناية المركزة، موضحة أن أختها عانت من مشاكل تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء، وذلك بعد انتشار أنباء عن إصابتها بسرطان المعدة..

يذكر أن لدى الفنانة دينا طفل بعمر 3 سنوات تقريبا، وهي الفترة التي غابت فيها عن الدراما السورية، بعد أن قدمت مجموعة أعمال أهمها: حديث المرايا وزمان الصمت وأشواك ناعمة وأسياد المال والخط الأحمر وتعب المشوار، بالإضافة إلى عملها الأخير عام 2014 مسلسل "الحب كله"، وبدأت دينا هارون، التي ولدت عام 1973، مسيرتها الفنية في عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة..

اقرأ أيضا:

وفاة الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة في حادث سير