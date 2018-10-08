وفاة الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة في حادث سير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الممثل الكوميدي السعودي محمد بن رافعة بحادث سير، أمس الأحد، في مدينة حائل شمالي المملكة السعودية.

وتصدر وسم "#محمد_بن_رافعة" قائمة الأكثر تداولاً في موقع "تويتر" في المملكة، ونعى المغردون من خلاله الشاب الراحل معربين عن صدمتهم من خبر وفاته المفاجئ.

وتداول نشطاء صوراً وفيديوهات للحظات الأخيرة للشاب، ويظهر بن رافعة في فيديو، على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل عام 1984 ومن نوع "لاندروفر ديفيندر".

وبينما تسير السيارة، ويواصل بن رافعة تصوير مقاطع "سناب شات"، كتب تحت الفيديو: "السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان".

وأعلنت وفاة بن رافعة بعد وقت قصير جدا من ظهوره في السيارة القديمة، ما دفع كثيرين لربط وفاته بالسيارة القديمة التي كان يركبها.

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