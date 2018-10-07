مزاد لبيع متعلقات الممثل الراحل روبن ويليامز

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بيعت مجموعة متعلقات للممثل الأمريكي الراحل ( روبن ويليامز ) وزوجته السابقة مارشا مقابل نحو ستة ملايين دولار أمريكي في مزاد أقيم بمدينة نيويورك حيث تذهب العائدات إلى الأعمال الخيرية.

بيعت هذه الجائزة مقابل 27 ألفا و 500دولار، كما تم بيع سيف استخدمه في فيلم "هوك" بمبلغ أربعة آلاف و750 دولارا.

شملت المتعلقات التى تم بيعها جائزة جولدن جلوب التي فاز بها ويليامز في عام 1987 عن دوره في فيلم "جود مورنينج فيتنام".

وشملت المعروضات قطعاً فنية وساعات يد وأثاث ومجوهرات تخص زوجته .

واكتسب ويليامز شهرته كفنان فكاهي في سبعينيات القرن الماضي، وانتقل إلى العمل في التلفزيون في ذلك العام قبل أن يسطع نجمه في عدد من الأفلام الناجحة مثل "علاء الدين" و "جود ويل هانتنج"

عانى روبن من الإكتئاب وإدمان الكحول والمخدرات لفتره طويلة من عمله كممثل ، وانتحر عام 2014 بعد أن وصل لمرحلة متقدمه من داء باركنسون وفقاً لتصريحات زوجته .

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