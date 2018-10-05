فرنسا تودع شارل أزنافور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ودعت فرنسا المغني الراحل شارل أزنافور كأيقونة وطنية في مراسم حضرها الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسان سابقان ورئيس وزراء أرمينيا، البلد الذي تعود له جذور أزنافور.



وحُمل النعش إلى فناء متحف ليزانفاليد العسكري المدفون به نابليون بونابرت في قلب العاصمة الفرنسية.



وشارك مشاهير، منهم الممثل جان بول بلموندو، في المراسم التي أقيمت تحت سماء صافية لتشييع المغني وكاتب الأغاني الشهير الذي توفي الأسبوع الحالي عن 94 عاما.

وخلال حمل النعش، عزفت فرقة موسيقية أغنية أزنافور الشهيرة "خذوني إلى أصقاع الأرض".

وذاع صيت أزنافور عالميا بسبب مهارته في الغناء بست لغات. وتوفي في منزله مساء الأحد الماضي.

ولد أزنافور في باريس يوم 22 مايو عام 1924 لأبوين أرمينيين وكان اسمه عند الميلاد شاهنور أزنافوريان.

وقال ماكرون "أنا والأرمينيون في جميع البلدان نفكر بك اليوم... كان من المفترض أن يكون بيننا في يريفان في الأسبوع المقبل وسيترك رحيله فراغا كبيرا".

وقال نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا أثناء تشييع المغني الراحل "شارل أزنافور هو الرجل الذي رفع علم أرمينيا على قمة العالم".

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