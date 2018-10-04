فيديو: مشاهير يدعمون الفيشاوي بعد إعلانه عن إصابته بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انتشر في مصر وسم يحمل اسم الممثل المصري الشهير #فاروق_الفيشاوي، وذلك بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي، وعقب تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، أعلن الخبر الذى أصاب كل الحضور بصدمة كبرى.

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وقال الفيشاوى فى كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخبره بهذا المرض، مؤكدا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وغرد عدد من الفنانين المصريين داعمين اللفيشاوي في مرضه، كما أشار مغردون أن إعلانه عن مرضه بهذه الطريقة سوف يدعم المصابين به.

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