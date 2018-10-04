سعودي يتبرع بكليته ليرحم والده من معاناة الغسيل الكلوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تبرع شاب سعودي عشريني بكليته لوالده لوضع حد مع معاناته مع الغسيل الكلوي، وشهدت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بخشم العان بالرياض تبرع محمد الشمري بإحدى كليتيه لوالده فهاد سويلم الشمري.

وحكى الابن المتبرع لأخبار الآن كيف اتخذ قراره بالتبرع قائلا إن الدافع هو البر به لإيمانه بوجوب هذا العمل، مشيرا إلى أنه خضع للفحوصات اللازمة قبل إجراء العملية، شاكرا الله أنها تكللت بالنجاح.

وأوضح الشمري أن والده يعاني من هذا المرض منذ سنة ونصف تقريبا، قائلا "لم يكن التبرع أبدا فكرة، بل قرار اتخذته منذ أن علمت بإن والدي يعاني من فشل بالكلى، كنت عندما أرى إنهاكه وتعبه بعد كل غسلة أزداد إصرارا على قراري".

ووجه الشمري رسالة لمن قد يجد أحد والديه في مثل هذا الموقف قائلا "إن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم البر بالوالدين والإحسان لهما وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أهمية الوالدين وتعبهما من حين أن ولدت وحتى كبرت، ومهما قدمت لهما من أعضاء جسمي لن أوفيهما ولا جزء من حقهم".

وعند سؤاله إن كان يخشى التأثير السلبي للتبرع على حياته مستقبلا، رد فورا "الأعمار بيد الله عز وجل وانا وكل ما املك فداء لوالدي"، موضحا أنه لم يتردد أبدا بشأن قرار التبرع، مضيفا "يهمني توفير كل ما يحتاجه مني والدي ووالدتي ولو كان ثمنه حياتي ".

وحول رد فعل الوالد عند علمه بالقرار أجاب الشمري "حاول أن يثنيني عن قراري خوفا علي ولكن أصريت على والدي وبعد محاولات عدة اقتنع بقراري".

ويعمل المركز السعودي الرسمي لزراعة الأعضاء على نشر ثقافة التبرع بالأعضاء على مستوى السعودية، ويوضح المركز أنه منذ عام 2010 حتى 2016 تمت 9268 عملية تبرع ما بين التبرع بالكلى والكبد والقلب والرئتين والبنكرياس والقرنية والعظام.

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