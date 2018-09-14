إليسا بعد انتصارها على السرطان: "حبكم غمرني"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كرّم وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي الفنانة اللبنانية إليسا، تقديرا لرسالتها الإنسانية والفنية التي أوصلتها بعد صراعها وانتصارها على مرض سرطان الثدي، فيما اعتبرت إليسا أن حديثها عن مرضها في الإعلام كان في سبيل إيصال رسالة لكل امرأة قبل فوات الأوان.

واحتلت قصة إصابة إليسا بمرض سرطان والشفاء منه حيزا بارزا على مواقع التواصل الاجتماعي كما ابرزتها الصحافة العربية والعالمية، حيث أصدرت كليبًا بعنوان "إلى كل الي بحبوني" مستوحى من قصة مرضها وقد أحدث ضجة واسعة.

وفي أول تصريح لها في مناسبة رسمية، بعيد الكشف عن إصابتها بسرطان الثدي، قالت إليسا "حبكم غمرني ولم أكن أتوقع كل هذا الحب".

وتابعت: " الدرب في رحلة العلاج كان صعباً جداً، ولا أخفي عليكم أنني مررت بحالات خوف كانت تنتابني وأنا مريضة، لكنني بقيت متماسكة فأنا إنسانة مؤمنة، وكنت أناجي ربي وآمل أنه سيشفيني، وقد حقق لي كل ما طلبته وها أنا شفيت تماماً من المرض".

وأضافت: "من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" وجهت رسالة إنسانية إلى كل امرأة في لبنان والعالم أن تلجأ للفحص المبكر للثدي".

وتابعت في ذات السياق قائلة: "الناس يظنون أن الفنانة لا تمرض لكن في الحقيقة كلنا معرضون للمرض في أي لحظة، لذلك على كل امرأة ألا تهمل صحتها وأن تقوم بالفحوصات المطلوبة، ليس لأجلها فقط بل لأجل "كل اللي بيحبوها".

وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي ممازحا: "اليسا ساهمت في الماضي بمصالحة مع زوجتي قبل أن نتزوج، حين هرولت لمصالحتها بعدما أرسلت لي اغنية "يا مرايتي".



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