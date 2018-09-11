حسناء سمراء تكسر القاعدة وتتوج ملكة جمال أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لأول مرة كسرت مرشحة ولاية نيويورك السمراء القاعدة وأثبتت وجودها بين الشقراوات في تحد لقوانين المسابقة التي حذفت فقرة منتعارف عليها بين أوساط المتسابقات..

في ذات السياق، توجت "نيا فرانكلين" مرشحة ولاية نيويورك، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية فى نسختها الـ98 لتمثل "نيا" الولايات المتحدة خلال عام 2019 فى مسابقة ملكات جمال العالم بعد التغلب على 51 مرشحة أخرى.

وأعربت "نيا" عن سعادتها بأنها أول متسابقة تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا في أول نسخة للمسابقة بدون فقرة "العرض بملابس السباحة".

وبعد تتويجها بلقب المسابقة أبدت فرانكلين سعادتها لأنها لم تضطر لارتداء ملابس السباحة، مما جعلها تأكل أكثر، فلأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة لم يتم اللجوء إلى فقرة ملابس السباحة، والتي حل محلها مقابلات على المسرح مع المتسابقات لمدة عشرين ثانية، فرانكلين التي مثلت نيويورك تبلغ من العمر 25 عاما، وهي خريجة كلية الفنون في جامعة نورث كارولينا، حيث درست الموسيقى، وتتميز بموهبتها في الغناء "الأوبرالي" الذي احترفته في الجامعة.

مصدر الصورة (ABC news)

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