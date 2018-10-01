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ترامب يرحب "بالاتفاق التجاري الجديد الرائع" مع المكسيك وكندا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (أ ف ب)

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر الاثنين "باتفاق تجاري رائع" تم التوصل إلية مع كندا والمكسيك، وتم انتزاعه في اللحظة الأخيرة مساء الأحد.

وكان ترامب فرض إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالة (نافتا) الذي كان يعتبره كارثيا للاقتصاد الأميركي.

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