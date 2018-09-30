وحش بست عجلات "سيلفرادو" تدخل السوق بهيكل معد لصراع العمالقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحفل سوق السيارات بشركات يمكن وصفها بأنها رديفة مصانع السيارات، ومهمة هذه الشركات أن تضيف الى المركبات قدرا ما من التميز الجامح في بعض الأحيان وذلك لتلبية طلب بعض الزبائن المختلفين عمّن يقودون سياراتهم على الطريق ملتزمين بقواعد السلامة وارشادات المرور.

ومنها شركة "Goliath" المتخصصة بتعديل السيارات، والتي استعرضت نموذجا مطورا من سيارات بيك آب "Silverado" التي تصنعها شيفروليه الأمريكية. وجاءت مركبة البيك آب المعدلة الجديدة بهيكل ضخم مزود بممتصات صدمات قوية من المعدن، وعوارض حماية متينة داخل الهيكل، وشبك أمامي مميز يحمل اسم "Hennessey".

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ويحرك هذه المركبة الجبارة المزودة بست عجلات، محرك قوي بسعة 6.2 لتر، وعزم 715 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 4.5 ثانية فقط، فضلا عن نظام دفع للعجلات الست معا. كما ستأتي النماذج الخاصة من هذه السيارة بمحركات بعزم 819 حصانا، وسعر يصل إلى 375 ألف دولار.

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