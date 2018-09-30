الإمارات توقع على "مدونة السلوك من أجل عالم خال من الارهاب"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على "مدونة السلوك من أجل تحقيق عالم خال من الإرهاب" ، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقام سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالتوقيع على المدونة إلى جانب ممثلين عن أكثر من مئة دولة عضو في الأمم المتحدة.

وتؤكد “مدونة السلوك” على أن مكافحة الإرهاب هي عمل دولي جماعي يجب أن تتوفر فيه الإرادة السياسية الحقيقية من أجل القضاء على هذا التهديد في سبيل ضمان الأمن والرفاه لشعوب العالم دون تسييس أو انتقائية وقد تم إعداد هذا الاعلان السياسي بمبادرة من كازاخستان.

كما تؤكد هذه الوثيقة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية كافة من أجل القضاء على كل الظروف والعوامل التي تتسبب بانتشار خطر الإرهاب ولا سيما تلك المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف والدعاية والترويج له وبتورط بعض الأطراف في تمويل وتسليح وتجنيد المجموعات الإرهابية المسلحة وتسهيل تنقل عناصرها في أنحاء العالم.

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