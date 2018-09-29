الإمارات: الحديدة فرصة لحل سلمي وإيران تواصل سياسات العداء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان أن دولة الامارات مستمرة في المحاربة خطر التطرف والإرهاب، مضيفا أن التحالف العربي يحقق تقدماً ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

أوضح الشيخ عبدالله بن زايد في كلمة له في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة أن تحرير الحديدة في اليمن يهدف لتعزيز فرص الحل السلمي كما أضاف أن إيران لم تتوقف يوما عن سياساتها العدائية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إنه لابد على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حازما من الدول “المارقة“، مضيفاً أنه لابد من دعوة إيران إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها إما بالمفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأكد الشيخ عبد الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك مع المملكة العربية السعودية في الرؤية لتحقيق مستقبل مشرق للمنطقة.

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