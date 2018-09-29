الجبير: يجب ردع إيران لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إن السعودية مؤمنة أن تحقيق السلام بالشرق الأوسط يتطلب ردع إيران، مؤكدا دعم المملكة للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.

وأضاف الجبير في كلمته أمام الأمم المتحدة بنيويورك، أن إيران شكلت ميليشيات واعتدت على بعثات دبلوماسية واغتالت دبلوماسيين، مشيرا إلى أن سلوك إيران العدواني في المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية.

وأكد الجبير أن جهود السعودية بمحاربة الإرهاب واضحة للجميع، فمقاطعة قطر جزء من جهود السعودية وحلفائها بمكافحة الإرهاب.

وقال الجبير إن قطر تمادت بممارساتها ما جعل من مقاطعتها خيارا لا مفر منه.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن السيادة خط أحمر والسعودية ترفض أي تدخل بشؤونها الداخلية.

وبشأن ملف الأزمة اليمنية، قال الجبير إن عدد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية بلغت 199 صاروخا.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية، مؤكدا أن السعودية تجدد التزامها بالحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث.

وأكد الجبير أن السعودية مستمرة بتقديم وتسهيل كافة الأعمال الإنسانية باليمن مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة لليمن خلال 4 سنوات بلغ 13 مليار دولار.

وقال الجبير إن الحلول السلمية للنزاعات من ثوابت السياسة الخارجية السعودية، مشيرا إلى أن الاتفاق بين جيبوتي وإثيوبيا الذي وقع بجدة أوضح دليل على نهج السعودية.

إقرأ أيضاً:

السعودية ترفض اتهامات إيران حول هجوم الأحواز

سعودية تصدر أول أغنية وطنية للمملكة بالإنكليزية (فيديو)