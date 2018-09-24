سعودية تصدر أول أغنية وطنية للمملكة باللغة الإنكليزية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الذكرى الـ 88 للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، قدمت الفنانة السعودية وعد محمد أغنية جديدة باسم 2030. وتعد هذه الأغنية هي الأولى التي تصدرها المملكة باللغة الإنكليزية، وأيضا تعد وعد هي الفنانة الأولى التي تقدم أغنية سعودية باللغة الإنكليزية.

أما عن الأغنية فهي من كلمات وألحان موجو، وتوزيع بيلوني، وإخراج على التميمي، أما الإشراف العام فكان بقيادة فيصل بن أحمد، وإنتاج مؤسسة قلب وعد. وقالت وعد إنها أرادت أن تعبر عما بقلبها وقلب كل الشعب السعودي بمشاعر من الحب والوفاء تجاه المملكة، وأدت الأغنية الوطنية باللغة الإنكليزية كي تصل للعالم كله.

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ونشرت الفنانة وعد محمد الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر"، وعلقت عليها قائلة " نُهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة"، ووجهت الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. كما أبدى الشعب السعودي إعجابه بها باعتبارها أول أغنية سعودية باللغة الإنكليزية.

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