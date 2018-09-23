الجسمي والماجد يطرحان اعمال فنية جديدة احتفالا باليوم الوطني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

إحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88 ،أهدى كل من النجمين راشد الماجد وحسين الجسمي ثلاثة أعمال فنية مميزة للمملكة السعودية وقيادتها وللجمهور بالتزامن مع نشرهم تغريدات ومعايدات للجمهور تعبيرا عن فرحتهم العارمة بهذا اليوم.

النجم الإماراتي حسين الجسمي أطلق في الساعات الماضية أغنيته الجديدة "عشقك يا وطن" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وأهداها للمملكة وشعبها احتفالا باليوم الوطني السعودي 88.

الجسمي شارك كذلك في غناء النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية "موطني" بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، ونشر مقطع فيديو.

وعلق الجسمي على الفيديو قائلا :"نشارك الإخوة السعوديين باليوم الوطني بغناء نشيدهم الوطني إحساسا وفخرا بحضوره".

من جهته، طرح النجم السعودي راشد الماجد، عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، أغنيتين وطنيتين ضمن أجواء اليوم الوطني للمملكة، العمل الأول بعنوان "يا شاغل الناس"، من كلمات الشاعر فهد الكرك وألحان أحمد الهرمي.

كما طرح في نفس الوقت عمل غنائي بعنوان "دارنا تاج"، من كلمات الشاعر الأمير محمد بن عبد العزيز، وألحان صالح العبد الواحد.

وفي سياق متعلق، يشارك الفنان القدير راشد الماجد في حفلات اليوم الوطني في السعودية، في مدينة "الدمام" في الـ23 من سبتمبر الى جانب الفنانين وليد الشامي والفنان الشاب عايض.

إقرأ أيضاً:

دبي تستقبل رحلة للخطوط السعودية بالتحية المائية