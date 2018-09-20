دبي تستقبل رحلة للخطوط السعودية بالتحية المائية



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبل مطار دبي الدولي رحلة الخطوط السعودية بالتحية المائية التقليدية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.



وكثفت السعودية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 88 في 23 سبتمبر/أيلول 2018، حيث خصصت المملكة 990 ألف ومضة نارية في أكثر من 55 منصة بمختلف مناطق المملكة، لتحطيم رقمين قياسيين جديدين ضمن موسوعة"غينيس" من خلال أكبر كمية من الألعاب النارية، وأكبر علم يُرسم في مدينتي الرياض وجدة.

ومن أبرز الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في المملكة:

- الكرنفال الوطني ويُقام في مدينة الرياض على مدى 3 أيام، تتخلّله عروض فنّية ونارية وأخرى بتقنية الليزر.

- طلعة وطنية تحكي قصصاً عن تاريخ الوطن في لوحات استعراضية في الباحة وأبها وعرض لمنتجات سعودية يدوية.

- احتفالات قصر الحكم، تتخللها عروض بتقنية ثلاثية الأبعاد على المسرح الكبير لنقل الحاضرين في رحلة عبر الزمن.

- البريق الأخضر وحفل موسيقي مع جان ميشال جار مدّته ساعة و 45 دقيقة، فيه تقنيات بصرية وتكنولوجية متطوّرة.

- عرض "سيرة مجد" في جامعة الأميرة نورة بالرياض وتتضمن أنشطة موسيقية ولوحات استعراضية.

- "منا للوطن" وهي مبادرة شبابية في منطقة تبوك، تتضمن رسم لوحات فنية عن تاريخ المملكة، وتظهر أصالة الهندسة والأزياء والفلكلور الشعبي.

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