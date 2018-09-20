السعودية تستعد لدخول "غينيس" بأكبر علم في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تستعد المملكة العربية السعودية لتحقيق رقم قياسي تدخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عبر إطلاق أكبر علم في العالم، باستخدام 300 طائرة بدون طيار "درون".

ويأتي ذلك الاستعداد مع حلول احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية والذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وسيتم رسم علم السعودية باستخدام 300 طائرة درون تشكل كلمة التوحيد والسيف، فيما ترسم الألعاب النارية جسم العلم الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 متراً، ليصبح بذلك أكبر علم في العالم.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، خلال الأيام الماضية، عن التحضير لتنظيم فعاليات متعددة ومتنوعة بمختلف مدن المملكة بمناسبة اليوم الوطني، وتشمل عروضاً فنية وضوئية وألعاباً نارية ضخمة واستعراضات للقوات الجوية الملكية السعودية.

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