جامعة الإمارات تدخل غينيس بأكبر لوحة فسيفسائية في "عام زايد"

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية وذلك بتصميم أكبر لوحة فسيفسائية في العالم حملت شعار "عام زايد"

استغرق إنجازها سبعة أشهر, بمشاركة أكثر من خمسمئة واثنين وثلاثين طالباً وطالبة حيث تم استخدام قرابة الثماني وعشرين ورقة. كما يبلغ طولها ما يقارب عشرة أمتار وعرضها حوالي ثلاثة ألاف متر.

كما أكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة - خلال حضوره حفل إطلاق الشعار وعدد من القيادات الإدارية وطلبة الجامعة وممثلين عن مؤسسة غينيس للأرقام القياسية - أن طلبة الجامعة عملوا من خلال مبادرتهم على تسليط الضوء على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيه الدؤوب لتحقيق النجاح وحبه للإنسانية، إضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والفخر بباني الوطن وقيادتنا الرشيدة.

وأوضح الدكتور عتيق المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق المبادرات المرتبطة بأهداف واستراتيجية الجامعة في تشجيع الطلبة على الابتكار، مشيرا الى أنهم عملوا 3420 ساعة لانجاز اللوحة على مساحة 31.25 متر مربع.

وعبر الطلبة أصحاب هذا الإنجاز عن سعادتهم وفخرهم بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر شعار فسيفساء في العالم من لف الورق.

مصدر الصورة: البيان

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