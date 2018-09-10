وضع حجر الأساس لمشروع الحي التراثي في عجمان

أخبار الآن | عجمان - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية, والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط, بوضع حجر الأساس للحي التراثي في عجمان وذلك بتكلفة قدرها 25 مليون درهم, ووجه الشيخ عبدالعزيز والشيخ راشد فريق العمل للمباشرة في المشروع الذي سيستغرق 15 شهرا ليكون وجهة سياحية وتاريخية في الإمارة.

من جانبه قدم المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية شرحاً تفصيلياً عن المشروع حيث سيضم ممرات مشاة ومساحات خارجية ومسرح خارجي ومبانٍ مصممة وفق معايير البناء المستدام للحفاظ على الأشجار المعمرة بالإضافة لإيجاد كتل معمارية متباينة, توجد تداخلات وممرات ومساحات وممرات قديمة بما يوحي للزائر أنه يسير في حي تراثي بامتياز .

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن إمارة عجمان أصبحت اليوم وجهة سياحية ومدينة جميلة تستقطب الزوار والسياح من كل أقطاب العالم لينعموا بالتنوع المتواجد فيها, ويستمتعون بكافة مقومات السعادة والرفاهية وسط بيئة مثالية تمنح الزائر والمقيم كل ما يتمنى.

وقال إن حكومة عجمان وقيادتها تدعم كافة المشاريع التي تدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة, وتعمل على تنشيط الحركة السياحية, ومن بينها مشروع تطوير الحي التراثي الذي يعتبر مشروعاً مميزاً يهتم بإبراز الهوية المميزة للإمارة واطلاع كل من تحط أقدامه فيها على الحياة التقليدية والعادات المتوارثة من الأجداد والاباء والتي تعد قيما غالية علينا جميعاً.

من جهته أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المشروع ينسجم مع الرؤية الطموحة لإمارة عجمان, حيث يسلط الضوء على التاريخ العريق للمدينة, ويضع تصوراً تراثيا للنسيج العمراني والخاص بحقبة مهمة من تطوير المدينة, اذ يعد المشرع امتدادا لعناصر تاريخية وتراثية بارزة تركت بصمة مميزة لتكون شاهدة على ماض عظيم, مشيراً إلى أن المشروع سيضم متحف عجمان والذي يعد أحد أقدم القصور في الخليج العربي, وسوق صالح التراثي بما يرتقي به ليكون مشروعاً نابضاً بالحياة ومرفداً للثقافة والاقتصاد والسياحة .

مصدر الصورة: sharjah24

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