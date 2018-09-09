ألعاب فريدة من نوعها في قيرغيزستان

أخبار الآن | جولبون أطا - قيرغيزستان ( وكالات)



تقام دورة ألعاب للبدوّ في قيرغيزستان وتتمحور مسابقاتها حول عدد من الألعاب الخاصة التي تطورت على يد قبائل تعيش في دول أسيا الوسطى.



يشارك في الحدث نحو 3 آلاف رياضي من 80 دولة، يتنافسون في رياضات متعلقة بثقافات العالم بينها المصارعة والرماية ورياضات ركوب الخيل.

وشهد اليوم الثالث من “الألعاب الدولية للشعوب الرحل”، مسابقات الرماية بالسهم، والرماية بالسهم من على ظهر الخيل.

وشارك في مسابقات، الخميس، 122 رياضيا من 66 دولة، فيما مثّل تركيا 11 رياضيا. وحظيت ملابس الحرب التقليدية التي يرتديها المتسابقون باهتمام كبير من قبل الحضور.



ووقع افتتاح المسابقات الأحد الماضي، حيث انطلقت المراسم بعرض مقتطفات عن التاريخ القرغيزي، تحت عنوان الأديب القرغيزي جنكيز أيتماتوف، أعقبها عرض لرياضيي الدول المشاركة في دورة الألعاب.

وبدأت فعاليات المسابقات، اعتبارا من الاثنين الماضي، وتوزع فيها 594 ميدالية؛ بينها 174 ذهبية، و173 فضية، و247 برونزية، على الرياضيين الفائزين بالمسابقات.



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