تعرف الى أكبر سفينة سياحية في العالم والتي تتسع لـ6.600 راكب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تستعد شركة "كرنفال كروز لاينز" البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق أضخم وأكبر سفينة سياحية لها على الإطلاق، والتي تبلغ تكلفتها 630 مليون جنيه إسترليني، ويمكنها استيعاب 6،600 مسافر وتضم 17 مطعمًا و23 بارًا وحديقة مائية، بحسب صحيفة "businessinsider".

كما أطلقت الشركة اسم العلامة "إيدا نوفا" على السفينة، خلال حفل كبير أقيم مساء الجمعة الماضية، للاحتفال بهذه المناسبة في "Meyer Werft في" "Papenburg" بألمانيا.

وتتزين مقدمة السفينة بصورة وجه مبتسم المطبوع على جميع سفن "ايدا" المصممة للفنان الألماني "Feliks Büttner"، كما أنها استخدمت 50 لترًا من الطلاء الأسود والبرتقالي والأحمر لرسم رمز العلامة التجارية عليها.

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وتعد هذه السفينة الضخمة خامس أكبر سفينة في العالم، حيث يبلغ طولها 1،106 أقدام، وتضم 20 طابقًا، و17 مطعمًا، و23 بارًا، وكازينو وجدرانًا لتسلق الصخور وحديقة مائية ملاعب جولف صغيرة وصالة ألعاب رياضية على أحدث طراز و"سبا".

وتشمل السفينة مزايا أخرى مثل جناح "بنتهاوس" المكون من طابقين مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ومسرح عال، مكون من 3 طوابق، وموظفي روبوت، كما يبلغ وزنها 184 ألف طن، وتعد أكثر ملائمة للبيئة كونها تعمل على الغاز الطبيعي المسال بدلًا من الديزل.

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الصور من مصدر الخبر موقع "businessinsider".