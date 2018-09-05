الهند تشيد أطول تمثال في العالم لـ "الرجل الحديدي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ارتأت الهند أن تخلد ذكرى شخصية عريقة ومرموقة في التاريخ الهندي، هذا الرجل لقب بـ "الرجل الحديدي"، ويدعى "باتل"، عرف بدوره في توحيد الولايات المتناحرة في الهند، وساعد في استقلالها عن بريطانيا..

وحاليا تقترب الهند من إكمال تشييد "تمثال الوحدة"، أي المتوقع أن يكون الأطول في العالم بارتفاع 182 مترا وتكلفة تقدر بحوالي 430 مليون دولار، ويجسد التمثال الضخم شخصية "ساردار فالاباي باتل"، أحد الآباء المؤسسين للهند، والذي بذل جهودا جبارة في سبيل وحدة واستقلال الأمة الهندية أوائل القرن العشرين.

هذا النصب التذكاري، من المقرر أن يفوق ارتفاعه ارتفاع تمثال بوذا في المعبد الربيعي بالصين، والذي يبلغ 128 مترا، بالإضافة إلى تجاوز ارتفاع تمثال الحرية (46 مترا) بمراحل، وتجدر الإشارة إلى أن أعمال بناء التمثال المغطى بالبرونز والواقع على بعد حوالي 250 كم من عاصمة ولاية Gujarat، بدأت في عام 2013، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه من قبل شركة Modi، في 31 أكتوبر عام 2018.

يذكر أن باتل، الذي أطلق عليه اسم "الرجل الحديدي في الهند"، ولد في ولاية Gujarat غربي الهند، كان "مقربا من المهاتما غاندي خلال حركة اللاعنف لتحرير الهند من الاستعمار البريطاني. ولعب خلال استقلال الهند في 1947 دورا حاسما في دمج عدد كبير من الولايات الأميرية السابقة من أجل توحيد الهند، كما كان أول وزير داخلية للهند المستقلة"..



مصدر الصورة (صحيفة البيان)



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